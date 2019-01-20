Сехудо нокаутировал Диллашоу и защитил титул чемпиона UFC

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Американский боец Генри Сехудо защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в поединке против соотечественника Ти Джея Диллашоу, сообщает «Советский спорт».

Поединок завершился в первом раунде победой Сехудо нокаутом.

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Для чемпиона UFC в наилегчайшем весе это первая защита титула. Диллашоу является обладателем пояса в легчайшей весовой категории.

Бой стал главным событием турнира UFC Fight Night 143, который прошел в Бруклине.

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