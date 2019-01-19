Сын Шумахера официально пополнил ряды команды «Феррари»
Немецкий пилот Мик Шумахер официально стал членом команды «Феррари», сообщает ТАСС.
Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера присоединился к итальянской академии.
«Я в восторге от того, что стал частью команды «Феррари». Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту — попасть в «Формулу-1». «Феррари» занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье», — поделился эмоциями спортсмен в твиттере.
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Напомним, что Шумахер в прошлом сезоне стал чемпионом в категории «Формула-3». Теперь 19-летный пилот будет выступать в «Формуле-2».
Ранее эксперт «Формулы-1» Тони Джардин выразил мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может продолжит карьеру в «Феррари» после окончания контракта с немецкой командой.