Сын Шумахера официально пополнил ряды команды «Феррари»

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Немецкий пилот Мик Шумахер официально стал членом команды «Феррари», сообщает ТАСС.

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера присоединился к итальянской академии.

«Я в восторге от того, что стал частью команды «Феррари». Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту — попасть в «Формулу-1». «Феррари» занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье», — поделился эмоциями спортсмен в твиттере.

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Напомним, что Шумахер в прошлом сезоне стал чемпионом в категории «Формула-3». Теперь 19-летный пилот будет выступать в «Формуле-2».

Ранее эксперт «Формулы-1» Тони Джардин выразил мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может продолжит карьеру в «Феррари» после окончания контракта с немецкой командой.