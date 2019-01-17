Исключение ФБР из ОКР не повлияет на участие спортсменов в Олимпиаде

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Возможное исключение Федерации бобслея России (ФБР) из Олимпийского комитета России (ОКР) не сможет помешать сильнейшим бобслеистам и скелетонистам страны выступать на Олимпийских играх, сообщает «Советский спорт».

«Лишение членства в ОКР не дает права участвовать в управлении олимпийским комитетом. Но если федерация лишена членства только в ОКР, то это не мешает ей проводить отбор и подавать заявки на участие спортсменов в Олимпийских играх. До тех пор, пока она не будет дисквалифицирована международной федерацией», — приводит слова главы правового управления ОКР Александры Бриллиантовой ТАСС.

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Функционер также рассказала, что влечет за собой исключение ФБР.

«Лишение признания национальной федерации международной федерацией по причине неисполнения требований влечет за собой случившая дисквалификация. Тогда все будет похоже на то, что сейчас у нас творится с легкой атлетикой», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) возьмут на контроль ситуацию с отстранением Зубкова.