Вынесен приговор обвиняемым в убийстве Тена

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17 января в Казахстане вынесли приговор убийцам фигуриста Дениса Тена, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи в мужском катании, сообщает Nur.kz.

Нуралы Киясова приговорили к 18 годам лишения свободы, Армана Кудайбергенова - к аналогичному сроку, а Жанар Толыбаеву, которая проходила по делу в качестве соучастницы в краже и недонесении о преступлении — к четырем годам.

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Кудайбергенов проходил по следующим по статьям: «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия», «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Киясову предъявили те же самые обвинения, кроме кражи.

Источник сообщает, что Толыбаева помимо тюремного срока обязана выплатить 100 тысяч тенге ущерба.

Отмечается, что судебное разбирательство продолжалось меньше месяца, процессы были почти почти каждый день.

Беременная Толыбаева во время судебного заседания попросила вынести справедливое решении, а также рассказала об угрозах, которые якобы получала, находясь в СИЗО.

По мнению адвоката Нурлана Устемирова, представляющего в суде семью Тен, просил лишить Толыбаеву свободы на 20 лет. Сторона обвинения считала, что она является мозгом компании, которая совершил преступление.

В свою очередь, в своем последнем слове Арман Кудайбергенов, который снимал зеркала с машины Тена, заявил, что «небеса не могли получить более достойного ангела». Также он сказал, что сожалеет о «потере такого человека».

Напомним, что Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

Ранее мать убитого казахстанского фигуриста Тена Оксана заявила, что девушка-свидетель, первая оказавшая помощь спортсмену, вызывает у нее сомнения. Речь шла о Толыбаевой.