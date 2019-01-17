«Спортинг» и «Бенфика» встретятся в полуфинале Кубка Португалии

«Спортинг» и «Бенфика» встретятся в полуфинале Кубка Португалии, сообщает «Советский спорт».

В матче четвертьфинала «Спортинг» обыграл «Фейренсе» со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты в середине второго тайма. Сперва бразильский полузащитник Вендел на 61-й минуте открыл счет, а через пять минут Бруну Фернандеш удвоил преимущество лиссабонцев.

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В другом матче полуфинала турнира встретятся «Порту» и «Брага».

Игры состоятся 5 и 7 февраля.

Ранее «Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

Кубок Португалии. 1/4 финала
«Фейренсе» — «Спортинг» — 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 — Вендел, 61; 0:2 — Фернандеш, 65.