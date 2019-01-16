Мать убитого Тена рассказала о подозрениях в отношении свидетельницы

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Мать убитого казахстанского фигуриста Дениса Тена Оксана заявила, что девушка-свидетель, первая оказавшая помощь спортсмену, вызывает у нее сомнения, передает NUR.KZ.

Родитель аргументировала свои подозрения.

«Она торопилась и ехала на такси, она вышла из машины и пошла пешком, хотя торопилась на работу. Увидела случившееся, стала руководить оказанием первой помощи, взяла окровавленный телефон Дениса и стала всех обзванивать, в том числе, позвонила мне. И выслала фото бездыханного Дениса его знакомой», — сказала Оксана Тен.

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

В убийстве спортсмена обвиняются Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.

Киясов признал себя виновным, однако отрицает, что убийство было спланировано заранее.

Ранее сообщалось, что специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Ата объявит решение по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена 17 января.