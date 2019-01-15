Ласицкене расстроена отсутствием прогресса в борьбе с допингом

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Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала нынешнюю ситуацию в отечественной легкой атлетике, посетовав на отсутствие прогресса в борьбе с допингом, передает ТАСС.

По ее мнению, главное подспорье для отказа от запрещенных препаратов — быть примером будущим поколениям.

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«К сожалению, положительных допинг-проб меньше не стало. И отказываться от допинга нужно не ради Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а для себя, для сборной России, для детей, которые на нас смотрят. Потому что они не очень понимают, за что отстранены юниоры и юноши, которые никуда не могут выехать, нужно стать примером для будущего поколения», — заявила Ласицкене.

Ранее сообщалось, что Ласицкене ответила на вопрос о смене гражданства.