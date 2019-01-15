СМИ: «Зенит» и «Челси» не могут договориться о сумме за Паредеса

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Петербургский «Зенит» и лондонский «Челси» столкнулись с проблемой при заключении соглашения по трансферу полузащитника Леандро Паредеса, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, стороны не могут договориться о сумме перехода хавбека. Источник утверждает, что «шпоры» предложили за аргентинского футболиста € 30 млн, в то время как сине-бело-голубые хотят получить €40 млн.

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Отмечается, что английская команда уже подготовила договор для Паредеса с зарплатой € 90 тыс в неделю.

Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Ранее бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на критику болельщиков в адрес руководства клуба из-за переподписания контракта с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.