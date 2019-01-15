Леонард и Митчелл признаны лучшими игроками 13-й недели в НБА
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков прошедшей недели, сообщает «Советский спорт».
Баскетболистом недели Восточной конференции признан форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард. Его средний показатель за матч — 30,7 очка, 8,7 подборов и пять передач.
Реклама
В Западной конференции лучший игроком стал разыгрывающий «Юты Джаз» Донован Митчелл. Во встрече он, как правило, набирал 31,5 очка, 4,3 подбора и 5,8 передач.
Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
#NBA Players of the Week for Week 13!— NBA (@NBA) 14 января 2019 г.
Kawhi Leonard of the @Raptors (East)@spidadmitchell of the @utahjazz (West) pic.twitter.com/RVkuiwlJ1n