Кучерова назвали лидером клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/5/12122005/RTS29V6N-pic905-895x505-52362.jpg">

Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, а ныне скаут «Чикаго Буллз» Андрей Николишин прокомментировал выступление российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передают «Известия».

Эксперт отметил, что россиянин является ключевым игроком в команде.

Реклама

«Безусловно, Кучеров в нынешнем году главный претендент на «Харт трофи», но удачное выступление «Тампы» — это совокупный успех. В команде никто не тянет одеяло на себя, капитан Стивен Стэмкос, которого в последние годы преследовали травмы, наконец-то полностью здоров и приносит много пользы. Высокую результативность показывает Брэйден Пойнт, стабилен российский вратарь Андрей Василевский. Кучеров — лидер этого коллектива, команда работает на него, и он оправдывает надежды!» — заявил Николишин.

Форвард первым в текущем сезоне набрал 75 очков, сделав это за 45 матчей регулярного чемпионата.

Ранее голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский высказался относительно своего возвращения на лед после отстранения по дисциплинарным причинам.