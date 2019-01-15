Кучерова назвали лидером клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, а ныне скаут «Чикаго Буллз» Андрей Николишин прокомментировал выступление российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передают «Известия».
Эксперт отметил, что россиянин является ключевым игроком в команде.
«Безусловно, Кучеров в нынешнем году главный претендент на «Харт трофи», но удачное выступление «Тампы» — это совокупный успех. В команде никто не тянет одеяло на себя, капитан Стивен Стэмкос, которого в последние годы преследовали травмы, наконец-то полностью здоров и приносит много пользы. Высокую результативность показывает Брэйден Пойнт, стабилен российский вратарь Андрей Василевский. Кучеров — лидер этого коллектива, команда работает на него, и он оправдывает надежды!» — заявил Николишин.
Форвард первым в текущем сезоне набрал 75 очков, сделав это за 45 матчей регулярного чемпионата.
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