Более 80 швейцарцев не уехали из России после чемпионата мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/647/11804647/RIAN_5535499.HR-pic905-895x505-57077.jpg">

Более 80 граждан Швейцарии, въехавших в Россию по паспорту болельщика Fan ID, до сеих пор находятся на территории страны-хозяйки ЧМ — 2018, сообщает «Советский спорт».

По информации журнала «Русская Швейцария», 81 швейцарец с Fan ID находился в России на момент 25 декабря, когда это было еще легально. Однако, болельщики не покинули страну и с наступлением января. Срок действия Fan ID у фанатов уже истек.

Реклама

Напомним, что в связи с проведением на территории России чемпионата мира, гражданам других стран, оформившим паспорт болельщика, упростили въезд в страну. Fan ID служил для фанатов визой. После окончания Мундиаля въезд в страну-хозяйку по этому документу продлили до 31 декабря 2018 года.

В данный момент Москва и Берн занимаются поиском «нелегалов».

Ранее сообщалось, что 28 испанских теннисистов арестованы за договорные матчи.