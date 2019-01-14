Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс»

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 7:5. Российский нападающий Артемий Панарин оформил гол и результативную передачу в составе победителей, а также завершил игру с показателем полезности «+4».

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Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27. Голкипер проигравшей команды Александр Георгиев сделал 33 сейва при 40 бросках и отметился голевой передачей.

Ранее форвард «Локомотива» Слепец оформил свой первый гол в КХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (Огайо) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)

0:1 – Строум (Хитил, Фаст) – 04:34 (5x5)

1:1 – Панарин (Аткинсон, Дюбуа) – 05:08 (5x5)

2:1 – Дюклер (Нутиваара, Мюррей) – 08:55 (5x5)

2:2 – Крайдер (Нивс, Георгиев) – 17:56 (4x4)

3:2 – Аткинсон (Веренски) – 34:00 (5x5)

4:2 – Седлак (Бьеркстранд, Нэш) – 37:49 (5x5)

4:3 – Цуккарелло (Зибанеджад) – 38:58 (5x5)

5:3 – Фолиньо (Мюррей, Андерсон) – 39:58 (5x5)

6:3 – Савар (Панарин) – 45:29 (5x5)

6:4 – Цуккарелло – 55:00 (5x5)

6:5 – Веси (Смит) – 56:48 (5x5)

7:5 – Фолиньо – 58:14 (5x5)