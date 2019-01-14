Член правления ФТР оценил шансы Касаткиной на Australian Open

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/12024079/1231232131-pic905-895x505-13835.jpg">

Член правления Федерации тенниса России (ФТР), заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал предстоящее выступление россиянки Дарьи Касаткиной на турнире «Большого шлема» — Australian Open, передают «Известия».

Известный наставник считает, что спортсменка может проявить себя лучше, чем в предыдущих играх.

Реклама

«Пока Касаткина не в своей лучшей форме. Она проиграла первый матч на турнире в Сиднее, но все-таки это была подготовка к главному турниру января. Сейчас для Дарьи главное — на характере пройти первые пару кругов. Ну а уже потом она может выйти на уровень, который соответствует рейтингу. Именно на Касаткину в Австралии будет вся надежда — она сильнейшая теннисистка страны. Но говорить что-то конкретное о шансах выиграть турнир можно будет только после первого матча», — отметил Камельзон.

Первой встречей россиянки станет матч со швейцаркой Тимеей Бачински.

Ранее экс-первая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал завершение карьеры британца Энди Маррея, который ушел из спорта из-за травмы.