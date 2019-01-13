Медведев поздравил сборную России с победами в эстафетах на этапе КМ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонистов с победами в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе, передает «Советский спорт».
13 января женская и мужская команды российских биатлонистов выиграли два золота. Последний раз такое случалось 12 лет назад.
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«Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы!» — написал премьер-министр в своем твиттере.
Ранее биатлонист Малышко поделился эмоциями от победы в эстафете.