Названа причина смерти Тена

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Судмедэксперт, который оформлял заключение о смерти фигуриста Дениса Тена, выступил во время главного судебного разбирательства, которое проходило в Алматы, передает Sputnik.

По словам специалиста Азиза Ибрахимова, спортсмен умер из-за кровопотери после нанесенного колото-резаного ранения.

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«В ходе проведения экспертизы у Дениса Тена были установлены две колото-резанные раны. У него был отек мозга, малокровие внутренних органов. Смерть была зафиксирована в 17.30», — заявил Ибрахимов.

Ранее один из обвиняемых по делу об убийстве фигуриста сборной Казахстана, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов в суде попросил прощения у родных спортсмена.

Напомним, убийство Тена произошло в июле этого года. Фигурист поймал с поличным двух автоворов, скручивающих с его машины боковые зеркала, и вступил с ними в схватку. Во время нее спортсмена несколько раз ранили ножом. Тена успели доставить в клинику, но потеря крови была огромной, и врачи не смогли спасти ему жизнь.