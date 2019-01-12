Ситников завоевал бронзовую медаль на ЧЕ по шорт-треку
Российский спортсмен Павел Ситников взял бронзу на дистанции 500 м на чемпионате Европы по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды), сообщает «Советский спорт».
Ситников в финале финишировал с результатом в 41,338 секунды. Лучшее время показал Лю Шаоан из Венгрии (41,120), серебро завоевал его старший брат Лю Шаолинь Сандор (41,202).
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Чемпионат Европы. Дордрехт, Голландия
Мужчины. 500 м
1. Лю Шаоан (Венгрия) – 41,120
2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 41,202
3. Павел Ситников (Россия) – 41,338
Для Ситникова это вторая медаль на чемпионатах Европы. В 2018 году он завоевал серебро ЧЕ в Дрездене.
Чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.
Ранее бронзу на турнире завоевали россияне Семен Елистратов и Софья Просвирнова.