Ситников завоевал бронзовую медаль на ЧЕ по шорт-треку

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Российский спортсмен Павел Ситников взял бронзу на дистанции 500 м на чемпионате Европы по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды), сообщает «Советский спорт».

Ситников в финале финишировал с результатом в 41,338 секунды. Лучшее время показал Лю Шаоан из Венгрии (41,120), серебро завоевал его старший брат Лю Шаолинь Сандор (41,202).

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Чемпионат Европы. Дордрехт, Голландия

Мужчины. 500 м

1. Лю Шаоан (Венгрия) – 41,120

2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 41,202

3. Павел Ситников (Россия) – 41,338

Для Ситникова это вторая медаль на чемпионатах Европы. В 2018 году он завоевал серебро ЧЕ в Дрездене.

Чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.

Ранее бронзу на турнире завоевали россияне Семен Елистратов и Софья Просвирнова.