«Ростов» купил полузащитника сборной Казахстана

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Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с полузащитником «Астаны» и сборной Казахстана Бактийором Зайнутдиновым, сообщает «Советский спорт».

«Мы приветствуем Бактийора Зайнутдинова в «Ростове» и желаем ему яркой игры в жёлто-синей футболке!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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За астанинский клуб хавбек сыграл 35 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи. В футболке национальной сборной игрок провел шесть матчей на групповом этапе Лиги Наций, отличившись один раз. В 2017 году полузащитник становился лучшим молодым футболистом чемпионата страны. В этот же год его признавали «Открытием сезона».

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Ростова» может вернуться в «Динамо».