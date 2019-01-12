В WADA не назвали сроки окончания работ в московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало назвать точные сроки окончания работ в московской лаборатории, передает ТАСС.

Эксперты WADA продолжают работу по извлечению данных о допинг-пробах российских спортсменов в Москве.

«Группа продолжает работу в московской лаборатории. На данный момент время окончания работы неизвестно», — сказано в заявлении пресс-службы организации.

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Стоит отметить, что допуск в московскую лабораторию до конца 2018 года был одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Однако дедлайн был нарушен, допуск был получен уже в 2019 году.

Ранее адвокат информатора WADA Джим Уолден в своем твиттере ответил на комментарий по поводу его замечания о «двух стандартах справедливости».