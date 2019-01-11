УЕФА объявил символическую сборную 2018 года по версии болельщиков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена игроков, вошедших в символическую сборную 2018 года по итогам голосования среди болельщиков, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что наибольшее представительство в команде получили футболисты мадридского «Реала».
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Вратарь: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело ( все — «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Н'Голо Канте, Эден Азар (оба — «Челси»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал» / «Ювентус»).
Ранее была названа символическая сборная Африки 2018 года.