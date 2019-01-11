Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена извинился в суде

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Один из обвиняемых по делу об убийстве фигуриста сборной Казахстана, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов в суде попросил прощения у родных спортсмена.

«Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана. У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью, убить кого-то. Я от всего сердца раскаиваюсь», — приводит слова молодого человека «РИА Новости».

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Кудайбергенов также сказал, что признает кражу зеркал автомобиля фигуриста и нанесение легкого вреда здоровью Тена, однако отказывается признавать убийство спортсмена.

Ранее сообщалось, что в Казахстане началось рассмотрение резонансного дела об убийстве молодого олимпийского призера.