«Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Александр Овечкин. Оформленные голы позволили ему упрочить лидерство в гонке снайперов. Также у «Вашингтона» отличились Якуб Врана и Никлас Бекстрем. Две заброшенные шайбы «Бостона» записали на свой счет Райан Донато и Давид Крейчи.

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Российский хоккеист «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел на льду 18:23 и закончил матч с показателем полезности «+2». Защитник Дмитрий Орлов отыграл 17:25.

Ранее россиянина Соколова признали главной звездой матча в QMJHL.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» (Массачусетс) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

0:1 – Врана (Оши) – 06:28 (5x5)

1:1 – Донато (Крюг, Форсбакка-Карлссон) – 34:01 (5x5)

1:2 – Овечкин (Уилсон) – 34:50 (5x5)

2:2 – Крейчи (Хайнен, Бэкес) – 44:37 (5x4)

2:3 – Бекстрем (Оши, Зигенталер) – 45:46 (5x5)

2:4 – Овечкин – 58:25