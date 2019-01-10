Адвокат Родченкова: Россия разделила спортивный мир

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Адвокат информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Джим Уолден в своем «Твиттере» ответил на комментарий по поводу его замечания о «двух стандартах справедливости», передает «Советский спорт».

«Кто бы вы ни были, но Россия разделила спортивный мир, когда систематически мошенничала. Комментарий о «победе» может сработать лишь для внутренних пропагандистских целей. Никто другой на это не купится», — написал адвокат в своем аккаунте.

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Накануне этого юрист сказал что в спорте один стандарт применяется для России, другой — для остального мира.

Ранее Уолден прокомментировал получение экспертами организации доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.