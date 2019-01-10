Резцова назвала Шипулина предателем

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова поделилась мнением о решение биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

По ее мнению, Шипулин после завершения карьеры станет политиком, выбрав государственную карьеру. Также Резцова заявила, что решение Шипулина об уходе стало для нее неожиданным.

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«Полагаю, что он пойдет в политику. Как правило, у нас все великие спортсмены идут в политику. В Госдуму и так далее. Способностей для этого у него не вижу. Но думаю, что ему сделают такое предложение. Хотя мне бы хотелось, чтобы Шипулин тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие спортивные карьеры. Но, как правило, они идут в политику.

Я все же полагаю, что Антон выберет государственную карьеру. Меня удивило, что он так поздно объявил о завершении карьеры. Хотя закончил еще полгода назад. Мне так кажется. Наверное, кто-то ему подсказал: «Давай не сегодня, а чуть позже». Антон — самодостаточный человек. Сам за себя отвечает. Думаю, что на него никто не повлиял. Ни мама с папой, ярые болельщики Антона, ни жена», — сказала Резцова.

Также Резцова считает, что Шипулин предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду.

«Для меня Антон сотворил одну ошибку. Он предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду. Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы», — цитирует Резцову «Спорт день за днем».

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовый призером Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпионом мира 2017 года в эстафете, а также шестикратным призером чемпионатов мира.

Ранее Резцова подвергла критике руководство Союза биатлонистов России (СБР).