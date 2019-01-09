Тренер «Монако» доволен полузащитником Головиным

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Главный тренер французского «Монако» Тьерри Анри доволен игрой российского полузащитника Александра Головина, передает «Спорт день за днем».

Об этом проинформировал футбольный агент Шандор Варга.

«Покинет ли Головин «Монако» зимой? Англичане говорят: все может случиться. Но я в очень хороших отношениях с Тьерри Анри. Он перешел в «Арсенал», когда я устраивал туда Олега Лужного. Мы жили вместе в одной гостинице, каждый день вместе завтракали, обедали и ужинали, у нас остались очень хорошие отношения.

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Я недавно разговаривал с Анри. Он сказал, что ему нравится игра Головина, он назвал его очень хорошим игроком. И Монако — одно из лучших мест в мире для жизни. И клуб неплохой. Повторюсь, тренер хорошего мнения о нем. Я не вижу проблем необходимости в переходе в другую команду», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что к Головину в «Монако» может присоединиться экс-хавбек «Динамо».