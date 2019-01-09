Две передачи Радулова помогли «Далласу» одержать победу над «Сент-Луисом»
«Даллас Старз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Тайлер Сегин, также отличился Йон Клингберг. У хозяев шайбу забросил Дэвид Перрон.
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Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
0:1 — Сегин (Клингберг, Радулов) — 11:27
0:2 — Клингберг (Радулов) — 21:43 (5x3)
0:3 — Сегин (Хейсканен, Полак) — 26:12
1:3 — Перрон (Пьетранджело, Гуннарссон) — 26:35