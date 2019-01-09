Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в полуфинале Кубка лиги
«Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Челси» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги, сообщает »Советский спорт».
Встреча лондонских клубов, прошедшая на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор». В составе победителей отличился Гарри Кейн.
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Ответный матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» 22 января.
В другой паре полуфиналистов путевку в финал турнира разыграют «Манчестер Сити» и «Бертон Альбионс».
Футбол. Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. 1-й матч
«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Челси» (Лондон) — 1:0
Голы: 1:0 — Кейн, 29 (пенальти).