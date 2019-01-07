Тренер «Краснодара»: никто в клубе не желает Мамаеву зла

<img src="//img.gazeta.ru/files3/705/10628705/RIAN_03074558.HR.ru-pic905-895x505-96361.jpg">

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал арест хавбека «горожан» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, передает «Спорт-Экспресс».

Наставник отметил, что часто разговаривал с полузащитником о дисциплине, когда тот еще выступал в составе команды.

Реклама

«История с Павлом вызвала большое разочарование. Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии «Краснодара» тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля. У нас сложились хорошие отношения, что подтверждалось его работой на тренировках, с каждым матчем прибавлял. Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми», — подчеркнул Мусаев.

На данный момент футболисты находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что фанаты Кокорина 7 января собираются выйти к стадиону «Газпром Арена», чтобы организовать в честь футболиста праздничный флешмоб.