Макгрегор попросил организовать ему выставочный бой с Нацукавой

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор заявил о намерении провести выставочный поединок с японским бойцом смешанного стиля (ММА) и кикбоксинга Тенсином Нацукавой, передает «Советский спорт».

Ирландец написал об этом в твиттере.

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«Я хочу поехать в Токио, чтобы провести выставочный бой против Тенсина Нацукавы до лета. Пожалуйста, договоритесь об этом. С уважением, двукратный чемпион», — написал Макгрегор.

31 декабря прошел бой японца с боксером Флойдом Мейвезером, который завершился проигрышем Нацукавы уже в первом раунде после трех нокдаунов.

Ранее сообщалось, что менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает спортсмена величайшим бойцом всех времен.