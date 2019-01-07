Руни арестовали за пьяный дебош в аэропорту

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Экс-звезда сборной Англии и нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был арестован за нецензурную брань и пребывание в нетрезвом виде в общественном месте, сообщает ТАСС.

По данным британской Guardian, инцидент произошел 16 декабря в аэропорту города Вашингтон (США). 33-летнего форварда задержали за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно ругался. Позже футболист был освобожден под залог, заплатив штраф в $25.

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По словам футболиста, он был «дезориентирован», поскольку принял снотворное и выпил алкоголь во время перелета.

Руни перешел в «Ди Си Юнайтед» на правах свободного агента летом 2018 года. В 20 матчах прошлого сезона МЛС он забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Руни прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Кардиффом».