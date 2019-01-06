Главный тренер сборной России подвел итоги МЧМ

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Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги выступления команды на молодежном чемпионате мира в Канаде, передает Sport24.

В матче за третье место российская команда обыграла Швейцарию со счетом 5:2 и завоевала бронзу турнира. Брагин отметил, что сборной помогло обсуждение деталей каждого матча МЧМ.

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«Я же говорил, что эта положительная энергетика помогла, бурное обсуждение деталей каждого матча пошло на пользу. Очень положительные эмоции шли на пользу», — заявил он.

Также специалист отметил, что проблем с реализацией в матче полуфинала против США (1:2) у команды не было.

«Какой реализации. Глупости. Ну, какая реализация? Если шайба останавливается на ленточке и не пересекает линию ворот, то какая это реализация? Кравцов по пустым бросал. Моментов как раз хватило, просто не смогли забить второй гол», — поделился он.

Ранее олимпийский чемпион высказался о свисте трибун в адрес Костина.