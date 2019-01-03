Названы условия реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о вероятности проведения второго поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

«Надо посмотреть, как все сложится. Мы еще не были на заседании Атлетической комиссии Невады. Пройдет заседание и тогда посмотрим, как все будет. Все будет зависеть от длительности дисквалификаций, но если все пойдет как надо, бой должен состояться», — цитирует функционера MMA Fighting.

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Уайт также назвал Макса Холлоуэя и Тони Фергюсона возможными соперниками Нурмагомедова в следующем бою.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опустился на третье место в рейтинге бойцов UFC.