Названы условия реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о вероятности проведения второго поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».
«Надо посмотреть, как все сложится. Мы еще не были на заседании Атлетической комиссии Невады. Пройдет заседание и тогда посмотрим, как все будет. Все будет зависеть от длительности дисквалификаций, но если все пойдет как надо, бой должен состояться», — цитирует функционера MMA Fighting.
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Уайт также назвал Макса Холлоуэя и Тони Фергюсона возможными соперниками Нурмагомедова в следующем бою.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опустился на третье место в рейтинге бойцов UFC.