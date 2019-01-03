Швейцария сенсационно выбила Швецию с МЧМ по хоккею

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Сборная Швейцарии одолела команду Швеции в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.

Победа была одержана со счетом 2:0. Голами отличились Янник Брюшвайлер, который забросил шайбу на 16-й минуте после паса Джанлуки Бургера, и Лука Висс, поразивший ворота во втором периоде (34-я минута). Отличиться ему помогли Сандро Шмид и Мэттью Вербун.

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Лучшим игроком встречи стал голкипер сборной Швейцарии Лука Холленштайн, который не дал шведам провести ни одного гола, отбив 41 бросок.

Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала

Швеция — Швейцария — 0:2 (0:1, 0:2, 0:0)

0:1 — Брюшвайлер (Бургер), 15:23;

0:2 — Висс (Шмид, Вербун), 33:59 (5x6).

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