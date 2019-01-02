Лыжник Устюгов расположился на втором месте в общем зачете «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Усюгов занимает второе место в общем зачете «Тур де Ски» после четырех этапов, сообщает «Советский спорт».
2 января в Оберстдорфе завершился мужской масс-старт классическим стилем, прошедший в рамках четвертого этапа «Тур де Ски». Усюгов занял третье место.
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На первом расположился норвежец Эмиль Иверсен, вторым стал Франческо де Фабиани.
После четырех этапов общий зачет Тур де Ски возглавляет норвежец Йоханнес Клэбо.
Еще один россиянин Александр Большунов занимает в таблице четвертое место.
Ранее Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на «Тур де Ски».