Вратарь «Спартака» высказался о ситуации с Глушаковым

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Вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался о ситуации с капитаном команды Денисом Глушаковым, передает «Матч ТВ».

Глушаков в последнее время часто подвергался критике болельщиков красно-белых.

«Мы Дениса выбрали, значит, мы за него будем отвечать. И людям надо понять, что это выбор команды. Считаю, что мы делаем — это правильно.

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Болельщики немножко не понимают. У них все замыкается на Глушакове. А нужно показать, что есть команда. Сегодня Глушаков — мы его не отдадим, завтра Ребров — не отдадим. Если мы в команде приняли решение, что он здесь, что он остается, значит, так оно и должно быть. Не должно быть такого, что мы его выбрали капитаном, а кто-то снаружи кричит: «Эй, давайте его сюда, мы его растерзаем!» Мы не можем человека отдать, мы команда. На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем», — заявил голкипер.

Ранее в новогоднем обращении Кононова нашли отсылку к скандалу с Глушаковым.