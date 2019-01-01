Президент UFC не исключил реванш Нурмагомедова и Макгрегора в 2019

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Президент UFC Дана Уайт не исключил, что реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится в 2019 году, сообщает ТАСС.

Уайт подтвердил, что реванш возможен при необходимых условиях.

«Да, я так считаю. Пока все идет в верном направлении, бой должен состояться», — заявил он.

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Однако он отметил, что все будет зависеть от результатов рассмотрения Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) дела о драке на турнире UFC 229.

«У нас пока нет вердикта Атлетической комиссии штата Невада. Когда это произойдет, мы сможем уже конкретно представлять себе дальнейший ход дел», — пояснил Уайт.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что Флойд Мейвезер умолял о бое с Хабибом.