Президент UFC не исключил реванш Нурмагомедова и Макгрегора в 2019
Президент UFC Дана Уайт не исключил, что реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится в 2019 году, сообщает ТАСС.
Уайт подтвердил, что реванш возможен при необходимых условиях.
«Да, я так считаю. Пока все идет в верном направлении, бой должен состояться», — заявил он.
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Однако он отметил, что все будет зависеть от результатов рассмотрения Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) дела о драке на турнире UFC 229.
«У нас пока нет вердикта Атлетической комиссии штата Невада. Когда это произойдет, мы сможем уже конкретно представлять себе дальнейший ход дел», — пояснил Уайт.
Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что Флойд Мейвезер умолял о бое с Хабибом.