Крамер: по-настоящему счастлив за Устюгова
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу своего подопечного Сергея Устюгова в индивидуальной гонке на 15 км на «Тур де Ски».
Крамер назвал эту победу очень важной для Устюгова.
«Это очень-очень важная победа для него, и она не была простой. Учитывая ворох всех тех проблем, которые на него свалились за последний год. В том числе – после той травмы, которую он получил в конце октября.
Я по-настоящему счастлив за него. Сергей прекрасно знает, что может побеждать и дальше», – цитирует Крамера «РИА Новости».
Устюгов смог преодолеть дистанцию за 30 минут 34,1 секунды. Вторым пробежал норвежец Симен Хегстад Крюгер (+12,2 секунды), третьим стал еще один россиянин Александр Большунов (+21,9).
Ранее Устюгов отказался общаться с прессой до чемпионата мира в Австрии, а Международной федерация лыжных видов (FIS) отреагировала на эту ситуацию.
Российский спортсмен только дал короткое флеш-интервью сразу после финиша.