Россиянка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

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Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победителем чемпионата мира по блицу в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».

По итогам 17 туров Лагно смогла набрать 13,5 очка. Серебро — у иранки Сарасадат Хадемальшарьех (13), тройку сильнейших замкнула китаянка Лэй Тинцзе (12,5).

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Лагно является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010), а также чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014).

Также Екатерина добилась победы в командном чемпионате Европы в 2017 году. Российское гражданство Лагно получила летом 2014 года, до этого представляла Украину.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию с заключительного дня ЧМ по блицу.

Ранее 22-летний россиянин Даниил Дубов занял первое место на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге. После его победы президент России Владимир Путин поздравил российского шахматиста с победой на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге.