«Тампа» одолела «Монреаль» благодаря двум очкам Кучерова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/711/11740711/954758020_slide-pic905-895x505-24213.jpg">

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 6:5 в пользу местной команды.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка, а его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский отразил 33 броска из 38.

Реклама

Для «молний» эта победа стала уже пятой подряд.

Ранее сообщалось, что Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству очков за один месяц.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)

0:1 – Шоу (Татар, Котканиеми) – 09:44 (5x4),

0:2 – Агостино (Бенн, Дано) – 10:00 (5x5),

1:2 – Гурд (Эрни, Макдона) – 14:12 (5x5),

2:2 – Строльман – 17:07 (5x5),

2:3 – Бенн (Дано, Галлахер) – 17:35 (5x5),

3:3 – Кучеров (Хедман, Пойнт) – 27:55 (5x4),

4:3 – Джонсон (Сергачев, Кучеров) – 28:33 (5x5),

4:4 – Кулак (Татар, Дано) – 32:19 (5x5),

4:5 – Шоу (Лехконен, Уэбер) – 33:11 (5x5),

5:5 – Эрни (Строльман, Хедман) – 49:36 (5x5),

6:5 – Эрни (Гурд, Чирелли) – 58:58 (5x5)