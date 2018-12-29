Шипулин: ухожу недостойно

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Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал седьмое место на «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене, которое он занял в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, сообщает «Советский спорт».

Этот старт был последним в карьере олимпийского чемпиона 2014 года.

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«Достойно ухожу? А я считаю, что недостойно. Тем не менее время уже не вернуть. Мы с Катей сегодня были не готовы, соперники были в лучшей форме. Но ничего страшного. Были мечты, было большое желание проявить себя здесь получше, но не получилось. Каждый метр на дистанции мне давался все сложнее и сложнее. Хоть я и не конкурировал, но понимал, что эти метры приближают меня к окончанию карьеры. Но докатывался. Думал — хорошо, что не пришлось бороться ни с кем, поскольку сил уже не было», — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

31-летний Шипулин — чемпион Игр-2014 в Сочи и бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете 4×7,5 км, чемпион мира 2017 года, шестикратный призер чемпионатов мира. В прошлом сезоне россиянин занял третье место в общем зачете Кубка мира.

Ранее итальянцы Вирер и Хофер стали победителями «Рождественской гонки».