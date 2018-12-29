«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и установил рекорд чемпионата Италии

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Туринский «Ювентус» обыграл генуэзскую «Сампдорию» со счетом 2:1 в матче 19-го тура чемпионата Италии, передает «Советский спорт».

Дубль в составе победителей оформил португальский нападающий Криштиану Роналду, у гостей отличился Фабио Квальярелла.

«Ювентус» завершил первый круг с 53 очками. Это новый рекорд чемпионатов Италии. Предыдущее достижение также принадлежало туринцам: они набирали по 52 очка за первый круг в сезонах-2005/06 и 2013/14.

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Чемпионат Италии. Серия A. 19-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Сампдория» (Генуя) — 2:1

Голы: 1:0 — Роналду, 2; 1:1 — Квальярелла, 33 (пенальти); 2:1 — Роналду, 65 (пенальти).

Следующий матч «Ювентус» проведет 12 января против «Болоньи» в рамках Кубка Италии.

Ранее Роналду установил новый рекорд в Серии А.