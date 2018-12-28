В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА в ситуации с WADA

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает беспочвенной обеспокоенность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по вопросу доступа представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) к данным Московской лаборатории.

В своем обращении к главе государства Ганус подчеркнул, что российский спорт находится «у края пропасти», а «лишение статуса соответствия РУСАДА приведет к спортивной самоизоляции России».

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«Безусловно видели, внимательно ознакомились с этим обращением. Вместе с тем в силу того процесса, который происходит, господин гендиректор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, он просто не знает деталей. Многие обеспокоенности, который он выразил, беспочвенны», — цитирует Пескова ТАСС.

20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. До 30 июня 2019 года российской стороне необходимо передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Если одно из условий WADA не будет выполнено, РУСАДА сразу лишат статуса соответствия, отечественных спортсменов могут лишить права выступать за рубежом, и Россия не сможет организовывать у себя международные старты.

Ранее разоблачитель допинга высказался о ситуации с данными Московской лаборатории.