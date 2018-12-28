Разоблачитель допинга высказался о ситуации с данными Московской лаборатории

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением о возможном нарушении российской стороной договоренности со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает «Советский спорт».

20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. До 30 июня 2019 года российской стороне необходимо передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Если одно из условий WADA не будет выполнено, РУСАДА сразу лишат статуса соответствия, отечественных спортсменов могут лишить права выступать за рубежом, и Россия не сможет организовывать у себя международные старты.

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«Грязная игра — на очереди следующий раунд. По всей видимости Россия пока не готова предоставить оригинал данных из Московской лаборатории. Дедлайн, установленный WADA, — 31 декабря. Что дальше? Драматичный шаг: шеф РУСАДА обращается к Путину, чтобы избежать тотальной катастрофы.

Жесткие последствия для российского спорта? Российский вице-премьер заявляет: Россия не решит проблему с передачей данных до дедлайна. Очевидно, Россия считает гораздо большей угрозой передачу секретных данных, чем изоляцию для спортсменов. Тревожное развитие событий. Что скрывает Россия?» — написал Зеппель в твиттере.

Журналист напомнил, что в середине ноября глава WADA Крэйг Риди заявлял, что вопрос с передачей данных будет решен в срок.

«Если Россия не выполнит условий WADA до 31 декабря, наступит момент истины. В том числе и для лидеров WADA — Риди и Оливье Ниггли. Как WADA отреагирует? Ещё один хитрый ход или же незамедлительное отстранение РУСАДА? Или же последуют ещё более жесткие санкции, основанные на более серьёзных критериях соответствия WADA?» — добавил немец.

Ранее сообщалось, что шведский биатлонист ждет очередного отстранения РУСАДА.