Дуэт Забияко-Энберт пропустит чемпионат Европы — 2019 из-за травмы партнера
Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт будет вынуждена пропустить чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, сообщает «Советский спорт».
Фигуристы снялись с соревнований из-за повреждения Энберта, информирует Федерация фигурного катания России (ФФКР). По итогам дополнительного медицинского обследования будет определена программа лечения и реабилитации спортсмена.
«В ближайшее время Александру будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации», – говорится в пресс-релизе ФФКР.
Первыми запасными российской команды по итогам национального чемпионата в Саранске стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Ранее Энберт высказался относительно своего выступления на чемпионате России в Саранске. Спортсмен вместе с Забияко занял второе место в соревнованиях пар.
Также фигуристка Алена Косторная объяснила ошибки в короткой программе на чемпионате России.