Дуэт Забияко-Энберт пропустит чемпионат Европы — 2019 из-за травмы партнера

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Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт будет вынуждена пропустить чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, сообщает «Советский спорт».

Фигуристы снялись с соревнований из-за повреждения Энберта, информирует Федерация фигурного катания России (ФФКР). По итогам дополнительного медицинского обследования будет определена программа лечения и реабилитации спортсмена.

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«В ближайшее время Александру будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации», – говорится в пресс-релизе ФФКР.

Первыми запасными российской команды по итогам национального чемпионата в Саранске стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Ранее Энберт высказался относительно своего выступления на чемпионате России в Саранске. Спортсмен вместе с Забияко занял второе место в соревнованиях пар.

Также фигуристка Алена Косторная объяснила ошибки в короткой программе на чемпионате России.