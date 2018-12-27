Чемпионат Италии по футболу могут приостановить

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Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина раздумывает над тем, чтобы приостановить чемпионат Италии, передает «Советский спорт».

Дело в том, что во время матча между «Интером» и «Наполи» произошли трагические события. Четыре фаната получили ножевые ранения, а на 35-летнего фаната черно-синих наехал фургон, на котором болельщики неаполитанцев направлялись на стадион. Мужчина был госпитализирован в больницу в критическом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

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«Мы рассмотрим вариант с приостановлением чемпионата. У нас есть проблемы с общественным порядком, которые нужно решить. Я не психолог, но было видно, что некоторые футболисты нервничали по ходу матча «Интера» и «Наполи».

Сейчас я нахожусь на этапе размышлений. Произошли очень серьёзные события. Мы посоветуемся с Министерством, с Национальным олимпийским комитетом, а затем примем решение», - сказал Гравина в интервью Il Messaggero.

Ранее сообщалось, что полузащитник бразильского «Ботафого» получил длительный тюремный срок.

Также адвокат Александра Кокорина прокомментировала информацию об организации матча заключенных против сборной администрации «Бутырки».