Чехия одолела Швейцарию в стартовом матче МЧМ

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Сборная Чехии одержала победу над Швейцарией в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Давид Квасницка. У лидеров также отметился голом Мартин Каут. В составе победителей единственный гол оформил Нандо Эггенбергер.

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Чешским хоккеистам предстоит встреча с российской командой во втором туре.

Молодежный чемпионат мира будет проходить с 26 декабря по 5 января.

Ранее нападающий молодежной сборной Канады Коди Гласс прокомментировал предстоящий матч с Россией.

Молодежный чемпионат мира. Группа A. 1-й тур

Чехия U20 — Швейцария U20 — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Эггенбергер (Леунбергер, Курашев) — 27:45

1:1 — Каут (Нечас, Галвас) — 29:02

2:1 — Квасничка (Каут, Лауко) — 60:52