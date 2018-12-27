Чехия одолела Швейцарию в стартовом матче МЧМ
Сборная Чехии одержала победу над Швейцарией в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.
Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Давид Квасницка. У лидеров также отметился голом Мартин Каут. В составе победителей единственный гол оформил Нандо Эггенбергер.
Чешским хоккеистам предстоит встреча с российской командой во втором туре.
Молодежный чемпионат мира будет проходить с 26 декабря по 5 января.
Ранее нападающий молодежной сборной Канады Коди Гласс прокомментировал предстоящий матч с Россией.
Молодежный чемпионат мира. Группа A. 1-й тур
Чехия U20 — Швейцария U20 — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Эггенбергер (Леунбергер, Курашев) — 27:45
1:1 — Каут (Нечас, Галвас) — 29:02
2:1 — Квасничка (Каут, Лауко) — 60:52