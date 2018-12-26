Кокорин и Мамаев не сыграют в футбол с командой СИЗО

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Матч с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО под угрозой срыва, сообщает «Советский спорт».

Как рассказала адвокат форварда «Зенита» Татьяна Стукалова, первоначальная информации об организации матча заключенных против сборной администрации следственного изолятора не соответствует действительности. По ее мнению, кто-то издевается над положением игроков.

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«Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать», — написала Стукалова в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев сыграют в «Бутырке» в январе 2019 года.