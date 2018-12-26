Карлсен проиграл украинцу на ЧМ по быстрым шахматам

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Абсолютный чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в первый день чемпионата мира по блицу и рапиду уступил украинцу Адаму Тухаеву, сообщает «Советский спорт».

В развязке партии у шахматиста из Норвегии была подавляющая выигрышная позиция, однако он не уследил за временем хода и попал в цейтнот. Это позволило украинскому гроссмейстеру одержать первую победу на турнире.

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Россиянин Сергей Карякин в первом матче соревнований обыграл представителя Турции Мустафу Йылмаза.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию чемпионата мира по блицу и рапиду.

Ранее норвежец Магнус Карлсен прокомментировал идеи обязательного обучения шахматам в школах.