Карлсен проиграл украинцу на ЧМ по быстрым шахматам
Абсолютный чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в первый день чемпионата мира по блицу и рапиду уступил украинцу Адаму Тухаеву, сообщает «Советский спорт».
В развязке партии у шахматиста из Норвегии была подавляющая выигрышная позиция, однако он не уследил за временем хода и попал в цейтнот. Это позволило украинскому гроссмейстеру одержать первую победу на турнире.
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Россиянин Сергей Карякин в первом матче соревнований обыграл представителя Турции Мустафу Йылмаза.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию чемпионата мира по блицу и рапиду.
Ранее норвежец Магнус Карлсен прокомментировал идеи обязательного обучения шахматам в школах.