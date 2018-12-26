Хавбек ЦСКА Фернандес стал самым дорогим футболистом РПЛ

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Портал Transfermarkt опубликовал новые данные о стоимости игроков Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

В этом сезоне больше всех подорожал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. Летом его оценивали в €10 млн, а сейчас уже в €18 млн.

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Прибавил в цене и другой армеец. Так, защитник бразильского происхождения Марио Фернандес теперь обойдется любому заинтересованному клубу на €6 млн дороже, чем раньше. Он стал самым дорогим футболистом РПЛ, имея стоимость в €26 млн.

Лучший бомбардир текущего сезона Федора Чалов подорожал в два раза и теперь оценивается в €10 млн

Ранее хавбек французского «Монако» Александр Головин и игрок испанской «Валенсии» Денис Черышев вошли рейтинг ста лучших футболистов мира по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.