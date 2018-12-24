Вице-президент IBU рассказал о вреде Губерниева для мирового биатлона

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Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза считает, что образ ненавистника России ему создали журналисты.

«Не знаю, откуда это берется. Наверное, нужно поговорить с некоторыми журналистами из России, которые делают мне такой образ. Например, Дмитрий Губерниев. Он говорит неправду. Мы хорошо общаемся и часто созваниваемся с Владимиром Драчевым, с Сергеем Чепиковым, определили дорогу, по которой двигаться дальше.

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А Губерниев, который в наших беседах не участвовал, говорит другое. Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже», — цитирует Гамзу «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что не намерен общаться с российским комментатором.

«Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы. Не хочу с ним общаться», — добавил Гамза.

Ранее Губерниев предложил «положить» на высказывания норвежцев в адрес российского биатлониста Александра Логинова.