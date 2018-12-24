«Филадельфия» вырвала победу у «Нью-Йорка» в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. Единственный буллит оформил нападающий «Филадельфии» Нолан Патрик.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 28 секунд. Нападающие «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников играли 18 минут 17 секунд и 15 минут 18 секунд. Бучневич не реализовал буллит.
Ранее в матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 3:0.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Филадельфия» (Пенсильвания) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 — Крайдер (Хейз, Стаал) — 10:05
1:1 — Раффль (Санхайм) — 21:46
1:2 — Симмондс (Кутюрье, Ворачек) — 45:01 — 1:2
2:2 — Нивс (Андерссон) — 45:23
2:3 — Патрик — 65:00